Incidente tra moto e trattore | morto un 45enne

Un tragico incidente scuote San Martino di Lupari: nella mattinata di mercoledì 2 luglio, un grave scontro tra moto e trattore in via Cadorna ha portato alla perdita di una vita umana. Un dramma che richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle strade rurali e le precauzioni da adottare. La comunità piange un 45enne, mentre le indagini sono in corso per fare chiarezza sull’accaduto.

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Incidente mortale nella prima mattinata di mercoledì 2 luglio a San Martino di Lupari in via Cadorna: lo scontro tra una moto e un trattore ha causato il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra moto e trattore: morto un 45enne

In questa notizia si parla di: incidente - moto - trattore - morto

