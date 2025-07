Il Borussia è l’ultima europea ad accedere ai quarti del Mondiale

Il Borussia Dortmund si conferma l’ultima squadra europea a conquistare un posto nei quarti del Mondiale per Club, regalando agli appassionati una sfida emozionante. Con un match combattuto, i gialloneri superano il Monterrey 2-1 grazie alla doppietta di Guirassy, mentre Berterame accorcia le distanze e sfiora il pareggio. Un’ultima, incredibile avventura che si chiuderà senza lo scontro tra Sergio Ramos e i Blancos, né quello tra i fratelli Bellingham, fermato dalla squalifica.

Borussia Dortmund-Real Madrid sarà l'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club. I gialloneri soffrono in difesa nel secondo tempo, ma sconfiggono 2-1 il Monterrey. Decisivo Guirassy con la sua doppietta (14? e 24?), mentre Berterame accorcia (48?) e si vede annullare il pari nella ripresa. Niente sfida ai blancos per Sergio Ramos. Non ci sarà neanche il duello tra i fratelli Bellingham, visto che Jobe sarà squalificato nei quarti (era diffidato). Il Borussia completa il quadro dei quarti. Saranno cinque le europee nei quarti di finale del Mondiale per Club: completa il quadro il Borussia Dortmund, che supera 2-1 il Monterrey.

