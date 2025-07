Da dove arriva Pimpa? | Altan ne racconta l' origine

Uno dei grandi disegnatori e fumettista è l'ospite di "Incipit" di questa settimana. L'anticipazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - "Da dove arriva Pimpa?": Altan ne racconta l'origine

In questa notizia si parla di: arriva - pimpa - altan - racconta

Alle ore 20,30 in Piazza Ravenna a Lavagna si terrà il primo dei mercoledì sera di "Libringioco di sera" che si svilupperà nei mesi di luglio ed agosto, dedicando il primo incontro ai 50 anni alla Pimpa, famosa cagnolina di Francesco Tullio Altan. Serate gratuite Vai su Facebook

Da dove arriva Pimpa?: Altan ne racconta l'origine; Incipit, Altan racconta la nascita di Pimpa; Altan: Ecco come nacque la mia Pimpa in un pomeriggio milanese di 50 anni fa.

Incipit, Altan racconta la nascita di Pimpa - L'ospite della nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24 è uno dei grandi fumettisti e autori satirici italiani. Si legge su tg24.sky.it

Altan: "Ecco come nacque la mia Pimpa in un pomeriggio milanese di 50 anni fa" - Nella nuova puntata di "Incipit", uno dei grandi autori satirici italiani racconta la nascita della cagnolina a pois amata da almeno tre generazioni di bambini. Come scrive tg24.sky.it