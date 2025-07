Bolletta arriva quella nuova | come si legge

La riforma interessa tutti i consumatori, semplificando la lettura e la comprensione delle bollette di luce e gas. Grazie a un modello chiaro, trasparente e intuitivo, sarà più facile monitorare i costi e gestire le proprie utenze. La nuova bolletta rappresenta un passo avanti verso una maggiore trasparenza e tutela del consumatore, rendendo la gestione energetica più semplice e accessibile a tutti.

Chiara, trasparente e intuitiva. Cambia volto la nuova bolletta luce e gas: più semplice e leggibile. Ad annunciarlo è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), che ha definito un modello unico e standardizzato, con un frontespizio uguale per tutti i fornitori (con l'importo da pagare, i dati del cliente, il tipo di servizio, il numero del contratto e le modalità di pagamento) e due sezioni principali. La riforma interessa famiglie (escluse quelle in regime di maggior tutela), piccole e medie imprese, condomini e altri utenti Bt (box, cantine, magazzini). In linea generale, l’intervento dell’Arera porterà a suddividere le voci di spesa presenti in bolletta in modo da distinguere all’interno delle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas, separandoli dagli esborsi regolati e associati alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri di sistema che saranno riportati in apposite sottosezioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it