The Old Guard ci sono già piani per trasformarlo in una trilogia? La risposta di Charlize Theron

Dopo il grande successo di "The Old Guard", Netflix ha in programma di trasformare la saga in una trilogia, con Charlize Theron pronta a tornare nel ruolo dell'inarrestabile Andy. La risposta dell'attrice è stata affascinante: inizialmente non pianificava un sequel, ma il clamoroso riscontro del primo film ha cambiato tutto. E ora, la domanda che tutti si pongono è: come si svilupperà questa appassionante narrazione? Restate sintonizzati: la saga continua, e ci riserva emozioni sorprendenti.

Cinque anni dopo il grandissimo successo in streaming del primo film, torna su Netflix la saga con Charlize Theron, che potrebbe anche proseguire ulteriormente Charlize Theron non aveva pianificato di realizzare un sequel di The Old Guard nel 2020, ma quando è diventato uno dei film più visti di tutti i tempi su Netflix, è come se praticamente non avesse avuto scelta. La conclusione del film d'azione di Gina Prince-Bythewood annunciava che Qu?nh (Veronica Ngô), l'amante immortale da tempo perduta dell'Andromaca (Andy) di Scizia (interpreta da Theron), era stata finalmente liberata dalla sua tomba sottomarina dove era annegata milioni e milioni di volte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Old Guard, ci sono già piani per trasformarlo in una trilogia? La risposta di Charlize Theron

