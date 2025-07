Libia proteste e tensioni a Tripoli | manifestanti bloccano la strada costiera dopo il rapimento dell’attivista Al-Marimi

Le tensioni in Libia si riaccendono con un nuovo grave episodio: il rapimento dell’attivista Abdelmonem Al-Marimi ha scatenato proteste e blocchi stradali a Tripoli. La popolazione, indignata, chiede giustizia e responsabilità, mentre manifestanti bloccano la strada costiera per denunciare questa violenza politica. Un gesto che mette in evidenza la fragile stabilità del paese, lasciando presagire un possibile aumento delle tensioni in un contesto già precario.

Le tensioni in Libia tornano ad accendersi, mentre cresce l’indignazione per il rapimento di Abdelmonem Al-Marimi, attivista e oppositore politico noto per le sue posizioni critiche verso il governo di unità nazionale. A far esplodere la rabbia popolare è stato l’episodio avvenuto sabato sera nella città di Sorman, dove Al-Marimi è stato prelevato con la forza da uomini armati non identificati mentre si trovava in auto con i figli. I rapitori lo hanno fatto scendere dal veicolo lasciando i bambini soli, e da allora non si hanno più sue notizie. In risposta, un gruppo di manifestanti provenienti dalla vicina Zawiya ha bloccato la strada costiera che collega Tripoli alla parte occidentale del Paese, una delle arterie principali della Libia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Libia, proteste e tensioni a Tripoli: manifestanti bloccano la strada costiera dopo il rapimento dell’attivista Al-Marimi

In questa notizia si parla di: marimi - libia - tensioni - rapimento

Libia, proteste e tensioni a Tripoli: manifestanti bloccano la strada costiera dopo il rapimento dell’attivista Al-Marimi.

Libia, proteste e tensioni a Tripoli: manifestanti bloccano la strada costiera dopo il rapimento dell’attivista Al-Marimi - Libia, proteste e tensioni a Tripoli: manifestanti bloccano la strada costiera dopo il rapimento dell’attivista Al- lanotiziagiornale.it scrive

Medico italiano scomparso in Libia, si teme rapimento - Un italiano è scomparso da oltre due settimane nel caos libico e ormai si teme possa essere stato rapito da terroristi islamici. Come scrive ansa.it