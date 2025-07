Stalking sulla compagna lei lo lascia e lui la insegue in auto | Se non ti rimetti con me provoco un incidente e uccido tutti e due

Una storia di follia e violenza che scuote la tranquilla comunità di Selvazzano. Un uomo, già dominato dalla rabbia, ha trasformato un breve rapporto in un incubo di minacce e stalking, arrivando a temi drammatici come incidenti e tragedie. La sua ossessione per il controllo ha messo a rischio vite innocenti, dimostrando quanto possa essere devastante l’abuso emotivo e fisico. La paura e il dolore si fanno sentire: è ora di agire contro ogni forma di violenza.

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Pochi giorni di relazione sono bastati a un uomo della zona di Selvazzano per rivelare il suo carattere violento e prevaricatore nei confronti della compagna. Pretendeva. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stalking sulla compagna, lei lo lascia e lui la insegue in auto: «Se non ti rimetti con me provoco un incidente e uccido tutti e due»

In questa notizia si parla di: compagna - stalking - lascia - insegue

Stalking all’ex compagna: assolto 37enne di Rotondi - Un 37enne di Rotondi è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, con il giudice per l'udienza preliminare di Avellino che ha stabilito che il fatto non sussiste.

Stalking sulla compagna, lei lo lascia e lui la insegue in auto: «Se non ti rimetti con me provoco un incident; Colpisce l’auto della ex compagna e la insegue di notte: arrestato un uomo; Insegue l'ex compagna in strada brandendo un coltello, uomo bloccato e denunciato a Torino Aurora.

Stalking sulla compagna, lei lo lascia e lui la insegue in auto: «Se non ti rimetti con me provoco un incidente e uccido tutti e due» - Pochi giorni di relazione sono bastati a un uomo della zona di Selvazzano per rivelare il suo carattere violento e ... Si legge su msn.com

Insegue e sperona ripetutamente l’auto della compagna: stalker 38enne finisce in carcere - UDINE – La Polizia di Stato ha eseguito, il 18 giugno 2025, un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano di 38 anni, accusato di atti persecutori (stalking). Secondo nordest24.it