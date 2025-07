Previsioni meteo proseguono le ondate di calore in Campania | prorogato l' avviso fino al 5 luglio

Le temperature record continuano a scuotere la Campania, con ondate di calore che si protraggono ancora fino al 5 luglio. Il centro funzionale della Protezione Civile ha deciso di prorogare l’allerta, invitando tutti a adottare misure di sicurezza. Restate aggiornati e preparatevi a fronteggiare questa intensa ondata di caldo, perché la vostra sicurezza viene prima di tutto.

Proseguono le ondate di calore in Campania. Il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Previsioni meteo, proseguono le ondate di calore in Campania: prorogato l'avviso fino al 5 luglio

In questa notizia si parla di: campania - meteo - proseguono - ondate

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Eboli, presentato cartellone degli eventi sportivi della prossima estate - GUARDA LE INTERVISTE #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania Vai su Facebook

Campania, proseguono le ondate di calore su tutto il territorio regionale; Ondate di calore a Napoli da venerdì 13 a domenica 15 giugno: temperature fino a 34 gradi; 15/07/2024 - Proseguono le Ondate di calore.

Previsioni meteo, proseguono le ondate di calore in Campania: prorogato l'avviso fino al 5 luglio - Il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso ... Riporta ilmattino.it

Sannio, proseguono le ‘ondate di calore’: tasso di umidità oltre il 70% e temperature elevate - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di saba ... Scrive ntr24.tv