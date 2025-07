Gubbio Incendio in frazione Padule a fuoco la cabina di un autoarticolato | intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Sta indagando sulle cause dell’incendio e ha messo in sicurezza l’area per prevenire ulteriori rischi. Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze di soccorso locali. La comunità di Gubbio può così tirare un sospiro di sollievo, confidando nella pronta risposta delle autorità.

Questa mattina, martedì 2 luglio, intorno alle ore 9:20, un incendio ha coinvolto la cabina di un autoarticolato in via degli Artigiani, nella frazione Padule di Gubbio. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha domato le fiamme prima che si propagassero al rimorchio, contenente un carico di legname. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto illeso. La Polizia Locale di Gubbio è intervenuta per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area interessata durante le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gubbio. Incendio in frazione Padule, a fuoco la cabina di un autoarticolato: intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

