Caldo i parigini si tuffano nella Senna per cercare refrigerio

Con l’arrivo di temperature record, i parigini affrontano l’ondata di caldo estremo con creatività e resilienza. Tra tuffi nella Senna e l’ombra degli alberi, la capitale francese si adatta per sopravvivere a un’estate più calda che mai. Météo-France ha emesso un’allerta rossa, mentre oltre 1.300 scuole chiudono temporaneamente i battenti. È l’esempio di come una città si mobiliti in tempi di emergenza climatica, dimostrando che la resilienza può fare la differenza.

Martedì gli abitanti di Parigi hanno cercato di mantenersi freschi: le temperature nella capitale francese hanno raggiunto i 40 gradi. I parigini si tuffano nella Senna, o cercano di restare all’ombra. L’agenzia meteorologica nazionale Météo-France ha messo in allerta rossa diversi dipartimenti, con la regione parigina particolarmente colpita. Più di 1.300 scuole nel Paese sono state parzialmente o completamente chiuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, i parigini si tuffano nella Senna per cercare refrigerio

