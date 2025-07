Tragedia senza fine | papà dimentica il figlio di 2 anni in macchina e lui muore di caldo

Una tragedia senza fine scuote il cuore di tutti: un bambino di soli due anni perde la vita a causa di una dimenticanza fatale, lasciato in auto sotto il sole cocente. Un attimo di smarrimento può trasformare la quotidianità in un incubo senza scampo, evidenziando quanto sia fragile la memoria e quanto siano incisivi gli errori umani. Questa terribile vicenda ci invita a riflettere sulla prevenzione e sull’importanza di rimanere sempre vigili.

Una dimenticanza fatale. Un attimo di smarrimento, forse un cambio di routine, e in pochi istanti la quotidianità si trasforma in un incubo. Un bambino di appena due anni e mezzo è morto a Valls, cittadina della provincia di Tarragona, in Spagna, dopo essere rimasto per ore all’interno di un’ auto chiusa sotto il sole cocente. Una tragedia che scuote nel profondo, legata a quella che ormai viene definita dagli esperti come “ amnesia dissociativa ”. Il padre, ignaro, era andato a lavoro lasciando il piccolo nel seggiolino sul sedile posteriore, convinto – forse – di averlo già accompagnato all’asilo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia senza fine: papà dimentica il figlio di 2 anni in macchina e lui muore di caldo

