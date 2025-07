Alice Campello la cabina armadio delle borse è da sogno

Alice Campello ha regalato ai follower un vero e proprio tuffo nel lusso, aprendo le porte del suo regno fashion: una cabina armadio dedicata esclusivamente alle borse. Nelle sue stories Instagram, l’imprenditrice veneziana ha mostrato scorci di una collezione da sogno, composta da modelli rari e pezzi da collezione. Tra eleganza e esclusività , Alice ha confermato il suo status di icona di stile e di un mondo fatto di sogni e raffinatezza.

Alice Campello ha regalato ai follower un tuffo nel lusso, aprendo le porte del suo regno fashion: la cabina armadio dedicata esclusivamente alle borse. Nelle storie Instagram pubblicate dalla sua villa, l’imprenditrice e influencer veneziana ha mostrato scorci della sua collezione di it-bag, una delle piĂą esclusive e invidiate del mondo social. Tra modelli rari e pezzi da collezione, la moglie di Alvaro Morata ha confermato il suo status di fashion icon, lasciando senza fiato tutti gli appassionati di moda. Un arcobaleno nell’armadio. Modelli per tutti i gusti Mentre Alice Campello chiacchiera con naturalezza, lo sguardo di chi osserva non può che essere catturato da ciò che le sta alle spalle: una distesa di borse ordinata per colore, come un arcobaleno di lusso, che sprigiona energia e raffinatezza. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Alice Campello, la cabina armadio delle borse è da sogno

In questa notizia si parla di: alice - campello - cabina - armadio

Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta - Alice Campello condivide un momento di grande vulnerabilità con i suoi follower, raccontando l'imprevisto che ha segnato il suo viaggio negli Stati Uniti: un'operazione d’urgenza a New York.

Chiara Ferragni in micro shorts e borsa da oltre 65mila euro per l’uscita con Alice Campello; A casa di Alvaro Morata e Alice Campello: giovane, moderna e frizzante; Chiara Ferragni in micro shorts e borsa da oltre 65mila euro per l’uscita con Alice Campello.

A casa di Alice Campello e Alvaro Morata: moderna ed essenziale - Nella casa della fashion blogger e del calciatore spagnolo non poteva mancare una cabina armadio. dilei.it scrive

Chiara Ferragni in micro shorts e borsa da oltre 65mila euro per l’uscita con Alice Campello - Fanpage.it - Chiara Ferragni è uscita con Alice Campello e ne ha approfittato per sfoggiare un look autunnale ... Scrive fanpage.it