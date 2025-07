Pista da bob di Cortina raid nel cantiere delle Olimpiadi | danni e furti portato via anche il rame Non ci faremo intimidire

La splendida Cortina d'Ampezzo si trova al centro di un episodio inquietante: furti e danni al cantiere delle Olimpiadi, incluso il rame portato via dalla pista Eugenio Monti. Ma la comunità non si farà intimidire! La determinazione di chi sogna un futuro sportivo e olimpico continuerà a brillare più forte di ogni ostacolo, perché i veri campioni si riconoscono anche nei momenti di difficoltà .

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un furto e un danneggiamento hanno colpito il cantiere dello sliding centre olimpico di Cortina d?Ampezzo, la pista Eugenio Monti che accoglierĂ le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pista da bob di Cortina, raid nel cantiere delle Olimpiadi: danni e furti, portato via anche il rame. «Non ci faremo intimidire»

In questa notizia si parla di: cortina - pista - raid - cantiere

Era il responsabile dei soccorsi in pista a Cortina, addio a Paolo De Zordo - Il mondo della sicurezza in montagna piange la scomparsa di Paolo De Zordo, responsabile dei soccorsi in pista a Cortina.

Pista da bob Cortina, cavi tranciati e bobine sparite nel nulla: “Possibili ritardi nei lavori”; Milano-Cortina: Pizzarotti, pista bob procede come da programma.

Cortina, maxi furto di rame e danneggiamenti alla pista da bob per le Olimpiadi - Un furto e un danneggiamento hanno colpito il cantiere dello sliding centre olimpico di Cortina d’Ampezzo, la pista Eugenio Monti che accoglierà ... Da ilgazzettino.it

Furto di rame e danni alla pista da bob di Cortina: ancora disagi e ritardi nel cantiere olimpico - Nella notte tra domenica e lunedì, è stato segnalato un furto di una bobina di rame nel cantiere dello sliding centre olimpico, struttura che ospiterà le gare di bob, skeleton ... nordest24.it scrive