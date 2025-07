Così la terapia genica ha migliorato l’udito in bambini e giovani sordi Lo studio svedese su Nature

La terapia genica sta rivoluzionando il recupero dell'udito, offrendo speranza a bambini e giovani sordi. Uno studio svedese, pubblicato su Nature Medicine, ha dimostrato come un intervento innovativo abbia permesso a una bambina di 7 anni di riprendere quasi completamente l’udito, comunicando con sua madre appena quattro mesi dopo il trattamento. Questa scoperta apre nuove frontiere nella cura delle sordità e nel miglioramento della qualità di vita.

Sentiva pochissimo, ma una bimba di 7 anni ha recuperato rapidamente quasi tutto il suo udito ed è stata in grado di sostenere conversazioni quotidiane con sua madre quattro mesi dopo. È uno dei casi di uno studio in uno studio condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma in collaborazione con ospedali e università cinesi e pubblicato sulla rivista Nature Medicine sulla terapia genica. Trattamento che può migliorare l’udito nei bambini e negli adulti con sordità congenita o grave deficit uditivo. L’udito è migliorato in tutti e dieci i pazienti coinvolti, soprattutto nei più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it