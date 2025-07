Tentato omicidio a Roma parcheggiatore abusivo picchia selvaggiamente un 55enne con una borraccia

Una giornata di paura a Roma: un parcheggiatore abusivo ha scatenato un violento episodio che ha lasciato tutti sgomenti. La sua furia si è riversata su un passante di 55 anni, riducendo la scena a un vero e proprio spettacolo di violenza. La questione si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, ma il suo gesto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza urbana e sul rispetto delle regole.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Roma per tentato omicidio dopo aver aggredito un passante con una borraccia metallica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentato omicidio a Roma, parcheggiatore abusivo picchia selvaggiamente un 55enne con una borraccia

