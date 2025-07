Camionista trovato morto nel mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta dell' A4 L' uomo stroncato da un malore dovuto al caldo

Verona si sveglia con una tragica scoperta: un camionista è stato trovato senza vita nel suo mezzo fermo in una piazzola sull'A4, vittima di un malore causato dall'ondata di caldo. La shockante scena si è consumata questa mattina alle 6.30, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un dramma che sottolinea i pericoli delle alte temperature per chi lavora sulle strade. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di misure di sicurezza più efficaci.

VERONA - Camionista stroncato da un malore nell'abitacolo del mezzo pesante. Il ritrovamento è stato fatto questa mattina, 2 luglio, intorno alle 6.30. Il drammatico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Camionista trovato morto nel mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta dell'A4. L'uomo stroncato da un malore dovuto al caldo

