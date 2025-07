Juve è David il primo colpo in attacco Accordo trovato con l’ex Lilla

La Juventus apre ufficialmente le danze sul mercato con il suo primo grande colpo: l'accordo con Jonathan David, pronto a rinforzare l’attacco bianconero. Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno trovato l’intesa con l’ex Lilla, che arriverà a parametro zero. Un acquisto strategico per puntare in alto e rilanciare le ambizioni della squadra. La campagna acquisti è ufficialmente iniziata: la Juve si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

(Adnkronos) – La Juventus batte il primo colpo sul mercato. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con Jonathan David per rinforzare l'attacco. Come riportato da Sky Sport, nella notte è stata trovata la quadra con il giocatore (che arriverà a parametro zero, dopo la fine della sua esperienza al Lilla) per il trasferimento a Torino. L'attaccante . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

