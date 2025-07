Ascolti tv i dati dell’1 luglio 2025

I dati degli ascolti tv del 1 luglio 2025 mostrano come il grande richiamo del Mondiale per club abbia catturato milioni di telespettatori: su Canale 5, la sfida Real Madrid-Juventus ha superato i 4,7 milioni, consolidando il suo primato. Mentre Rai1 con "Un amore regale" conquista oltre 2 milioni di spettatori, le altre emittenti offrono programmi più di nicchia. Analizziamo nel dettaglio cosa ha funzionato e perché.

Bene il Mondiale per club. Nella serata di ieri, martedì 1 luglio 2025, su Rai1 Un amore regale ha coinvolto 2.091.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Real Madrid-Juventus porta a casa ben 4.706.000 spettatori con uno share del 29.2%. In onda su Rai 2, Storie al Bivio Show si ferma a 590.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 .e alla fine arriva Polly registra 802.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road  segna 614.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca  totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (6.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 792. 🔗 Leggi su 361magazine.com