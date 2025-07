Al torneo di tennis inglese sono gli uomini a farsi notare in fatto di stile Da Lorenzo Musetti in Bottega Veneta a David Beckham in BOSS

Nel vibrante panorama degli eventi sportivi, il mondo della moda si sta ritagliando uno spazio sempre più prominente, unendo eleganza e performance. Da Lorenzo Musetti in Bottega Veneta a David Beckham in Boss, gli uomini dimostrano che lo stile non è solo una questione di apparenza, ma un vero e proprio linguaggio. E con il look di Musetti a Wimbledon 2025, il confine tra sport e alta moda diventa ancora più sottile, lasciando tutti senza fiato.

L ’affollatissimo e già fitto calendario dell’ industria della moda si sta progressivamente arricchendo di appuntamenti e manifestazioni che un tempo avevano poco a che fare con il fashion. Oltre alle consuete sfilate e ai classici red carpet, infatti, diversi eventi sportivi possono ormai vantare un legame fortissimo con il mondo dello stile. L’esempio più recente? Il look di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2025. Zendaya, giacca e cravatta: a Wimbledon con look mannish e un tocco di tennis chic X Per il suo esordio sull’erba del torneo più antico e prestigioso al mondo, non a caso, il tennista italiano ha optato per un outfit senza precedenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al torneo di tennis inglese sono gli uomini a farsi notare in fatto di stile. Da Lorenzo Musetti in Bottega Veneta a David Beckham in BOSS

