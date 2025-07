Bimba di 5 anni cade da una nave da crociera | il papà si getta in mare e la salva

Un gesto di coraggio e prontezza che ha commosso tutti: quando una bambina di 5 anni è caduta in mare da una nave da crociera diretta in Florida, il suo papà non ha esitato un attimo, tuffandosi per salvarla. La rapida reazione dell’equipaggio e la presenza di spirito hanno garantito un lieto fine, ricordandoci che la sicurezza è sempre la nostra priorità assoluta. Un esempio di vero eroismo in mare.

Una bambina di 5 anni è caduta in mare dal ponte di una nave da crociera diretta in Florida. Il padre si è tuffato subito per salvarla. Il comandante ha rallentato e invertito la rotta, mentre una scialuppa ha recuperato entrambi. Grande commozione a bordo per il lieto fine. La compagnia ha elogiato l'equipaggio per il pronto intervento e ha ribadito la priorità assoluta data alla sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimba di 5 anni cade da una nave da crociera: il papà si getta in mare e la salva

