Ma quello di Francesco Tabellini, brillante talento italiano pronto a lasciare il segno nel cuore dell’Europa del basket. Con una carriera in rapida ascesa e una visione innovativa, Tabellini si prepara a guidare il Paris Basketball verso nuovi traguardi, dimostrando che il nostro basket può competere ai massimi livelli internazionali. Un’avventura che promette di riscrivere le regole del gioco e di aprire nuove strade per i giovani allenatori italiani.

Forse Ettore Messina temeva di rimanere solo, unico coach italiano ai blocchi di partenza della prossima Eurolega, dopo la rottura tra Luca Banchi e l’Efes e quella tra Andrea Trinchieri e lo Zalgiris. Poi, all’improvviso, è arrivato l’annuncio di Paris Basketball, che piazza la seconda bandierina tricolore su una panchina d’Eurolega. A sorprendere, almeno i non addetti ai lavori, è il nome posto vicino alla bandiera: non quello di un coach navigato, bensì quello di Francesco Tabellini, al suo debutto ai massimi livelli europei. Il coach emiliano, classe 1983, raccoglie l’eredità di Tiago Splitter, il brasiliano tornato negli Stati Uniti dopo aver già calcato i parquet Nba con le maglie di San Antonio, Atlanta e Philadelphia: stavolta ci arriva da assistente allenatore di Chauncey Billups a Portland. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Francesco Tabellini a Parigi per conquistare l'Europa del basket

