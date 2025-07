Nordio critica Massimario della Cassazione | Relazione su dl Sicurezza irriverente verso il Colle

Il ministro Nordio ha acceso il dibattito pubblico con dure critiche al Massimario della Cassazione, definendo la relazione sul decreto sicurezza come un atto irriverente nei confronti del colle. Di fronte alle opposizioni, che hanno difeso l’indipendenza dell’ufficio di Cassazione, il Guardasigilli ha evidenziato come tale intervento sembri un tentativo di superare i confini della politica. Un dibattito acceso che rischia di mettere in discussione i delicati equilibri tra giustizia e potere politico.

Di fronte alla relazione del Massimario, che Nordio ha sostenuto essere un'interferenza, le opposizioni si sono schierate a difesa dell'ufficio della Cassazione. "Mi ha stupito l'atteggiamento dell'opposizione", ha spiegato il Guardasigilli, sostenendo che questa non si sarebbe accorta che questo intervento è un tentativo di scavalcare la politica.

Lo (strano) stupore di Nordio alle critiche del Massimario della Cassazione: “Un oltraggio al Parlamento” - Il ministro Nordio si mostra incredulo e indignato di fronte alle critiche provenienti dal Massimario della Cassazione sul Decreto Sicurezza, definendole un vero e proprio oltraggio al Parlamento e un gesto irriverente nei confronti del Presidente della Repubblica.

Nordio ha detto di essere incredulo di fronte alle obiezioni riportate nelle relazioni del Massimario della Cassazione. Peccato che tutte quelle obiezioni fossero già note: erano state formulate nei mesi scorsi, durante le audizioni in Parlamento, da parte degli st Vai su X

Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha smantellato il Decreto Sicurezza del governo Meloni. Nella relazione di 129 pagine dell’Ufficio del Massimario si denunciano gravi violazioni costituzionali: norme disomogenee, abuso della decretazione d’urgenza Vai su Facebook

