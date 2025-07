Infanzia e vita in campagna | il nuovo libro di Riccardo di Giuseppe

Il nuovo libro di Riccardo Di Giuseppe, "Naturalista di Campagna. La vita di campagna nell’educazione dell’infanzia", porta i lettori in un affascinante viaggio tra natura e crescita. Con la sua esperienza di naturalista e divulgatore, l’autore svelerà come il contatto con la campagna possa formare le menti più giovani, coltivando rispetto e curiosità per il mondo naturale. Un’opera imperdibile per chi desidera riscoprire il valore educativo della natura fin dalla tenera età.

2 luglio 2025- È uscito “ Naturalista di Campagna. La vita di campagna nell’educazione dell’infanzia ” l’ultimo libro di Riccardo Di Giuseppe, naturalista, agrotecnico e divulgatore scientifico, edito da Edizioni Viale Carso Roma. L’autore conosciuto per essere stato, tra le altre cose per molti anni il direttore delle Oasi WWF del Litorale Romano è al suo quarto libro in uscita. Si tratta di un saggio dove il Naturalista affronta il tema l’ Outdoor education approccio pedagogico che utilizza l’ambiente esterno come spazio di apprendimento e nel caso specifico l’ambiente rurale e la campagna. La natura e la campagna diventano “aule a cielo all’aperto” dove i bambini imparano facendo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

