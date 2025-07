Lo chiamo sempre ma non risponde Si mise a piangere l’ho ferito molto | la rivelazione di Zaccheroni su Adriano

Il legame tra allenatori e calciatori può essere complesso e intenso, come dimostra la dolorosa confessione di Alberto Zaccheroni riguardo ad Adriano. La loro storia, ricca di aspettative e rimpianti, rivela quanto siano intricati i rapporti nel mondo del calcio. In un racconto che attraversa successi, delusioni e momenti di umanità, si svela il vero volto di coloro che vivono sotto i riflettori, ricordandoci che anche i grandi campioni sono prima di tutto persone.

"Provo a chiamare Adriano sempre, soprattutto quando compie gli anni, ma non mi risponde. L'ho proprio ferito, l'ho ferito tanto". Alberto Zaccheroni torna a parlare della sua esperienza all'Inter e nello specifico dell'attaccante brasiliano, espressione massima del "chissà cosa sarebbe stato se." in quegli anni. Stagione 200304, Zaccheroni subentra a Hector Cuper sulla panchina nerazzurra a ottobre 2003. A fine anno si classifica al quarto posto, portando i nerazzurri in Champions prima di dimettersi. Ma durante quell'annata accade un evento che ha segnato l'allenatore italiano ed evidentemente anche Adriano.

