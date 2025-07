Biancofiore CI alza la voce | Ripristino immediato cartello in italiano su panchina rossa Merano

Biancofiore alza la voce: urgono azioni rapide per ripristinare il cartello in italiano vicino alla panchina rossa di Merano. Un simbolo importante contro la violenza di genere, che non deve essere offuscato da gesti ignobili o polemiche etniche. La lotta per i diritti e la dignit√† delle donne trascende confini e appartenenze. √ą fondamentale che tutti condannino fermamente questi atti spregevoli, perch√© il rispetto deve unire, non dividere.

‚ÄúIl cartello in italiano in prossimit√† della panchina rossa e che a Merano spiega le iniziative istituzionali contro la violenza di genere va immediatamente ripristinato. Questa battaglia non dovrebbe avere, confini, colori n√© appartenenze linguistiche. Che qualche ignobile individuo provi a etnicizzare un tema cos√¨ delicato lo reputo un atto spregevole che tutti i partiti senza distinguo dovrebbero condannare. Dubito si sia trattato di un atto della nuova amministrazione, ma il sindaco Zeller deve provvedere al ripristino della targa informativa immediatamente,¬†per evitare di dare adito a retroscena preoccupanti e per dare il giusto risalto a una tematica cos√¨ delicata, come quella che riguarda i femminicidi e la denuncia della violenza di genere. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Biancofiore (CI) alza la voce: ‚ÄúRipristino immediato cartello in italiano su panchina rossa Merano‚ÄĚ

