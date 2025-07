Bufera social su Vlahovic | spunta un like al post di Bellingham sull'eliminazione della Juventus

Una bufera social investe Vlahovic, ora al centro delle polemiche per un gesto che non passa inosservato: un like alla festa di Bellingham dopo l’eliminazione della Juventus. La sua azione alimenta i sospetti e accende il dibattito tra i tifosi, divisi tra delusione e critica. In un mondo digitale dove ogni dettaglio conta, questa mossa potrebbe segnare un ulteriore capitolo nella complicata relazione tra il calciatore e la nostra passione. Continua a leggere.

Dusan Valhovic si allontana sempre più dalla Juventus. L'ultima mossa social dell'attaccante non è sfuggita ai tifosi, imbufaliti per un chiaro segno di mancato rispetto e beffa: il "mi piace" all'esultanza di Bellingham per il Real ai quarti del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

