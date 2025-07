Cremonese ufficiale l’arrivo di Nicola in panchina | il comunicato sul nuovo allenatore

La Cremonese torna in Serie A con una mossa strategica: ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola come nuovo allenatore. Con la sua esperienza e determinazione, il tecnico torinese è pronto a guidare i grigiorossi verso nuovi traguardi nella massima divisione italiana. La squadra riparte con entusiasmo e ambizione sotto la sua guida, puntando a scrivere un nuovo capitolo di successi. L’avventura della Cremonese nella stagione 2023/2024 sta per cominciare!

La Cremonese ha ufficializzato l'arrivo di Davide Nicola in panchina come nuovo allenatore dei grigiorossi. Tutti i dettagli in merito La Cremonese riparte da Davide Nicola per affrontare la nuova stagione in Serie A. Dopo la promozione ottenuta ai playoff, il club grigiorosso ha scelto l'esperienza e la determinazione del tecnico torinese per guidare la squadra.

