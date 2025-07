Il Locarno Film Festival premia il disegnatore ticinese Marcel Barelli con il Locarno Kids Award 2025

Il prestigioso Locarno Film Festival celebra il talento ticinese con il riconoscimento del Locarno Kids Award 2025 a Marcel Barelli, brillante cineasta e illustratore. In occasione di questa onorificenza, l’artista presenterà in anteprima la sua nuova creazione: il lungometraggio animato "Mary Anning, chasseuse de fossiles", dedicato alla celebre paleontologa britannica. Un evento imperdibile che unisce arte, innovazione e passione per il cinema e l’illustrazione.

Il cineasta ticinese presenterà in anteprima la sua nuova fatica, il lungometraggio animato Mary Anning, chasseuse de fossiles, dedicato alla celebre paleontologa britannica. Il Locarno Film Festival onorerà il regista e disegnatore ticinese Marcel Barelli con il Locarno Kids Award 2025. Il premio, presentato dalla Mobiliare, verrà consegnato al cineasta la sera di martedì 12 agosto, seguirà la proiezione in prima svizzera della sua ultima fatica, Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), il suo nuovo film d'animazione dedicato alla paleontologa britannica che ha rivoluzionato la disciplina nei primi decenni dell'Ottocento.

