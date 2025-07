Bambina cade dalla nave da crociera e il padre si tuffa a salvarla | Sani e salvi

Una scena da brivido si è svolta a bordo di una lussuosa nave da crociera, quando una bambina è caduta dal quarto ponte e il suo coraggioso padre si è tuffato per salvarla. Un gesto di eroismo che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando come il senso di famiglia e il sangue freddo possano fare la differenza tra il pericolo e la salvezza. Una vicenda che ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza in mare, ma anche quanto possa essere forte il legame tra genitore e figlio.

“Attento a non sporgerti“. E’ successo almeno a tutti una volta nella vita di sentirsi dire di fare attenzione per evitare di cadere dalle altezze. Probabilmente non è quanto precauzionalmente successo a bordo di una nave da crociera, dal cui quarto ponte è caduta una bambina e il padre si è tuffato in mare per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bambina cade dalla nave da crociera e il padre si tuffa a salvarla: “Sani e salvi”

