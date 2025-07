Travolta dalla ruspa a Pinarella | l’investitore si avvale della facoltà di non rispondere

Un incidente drammatico scuote la tranquillità di Pinarella: Elisa Spadavecchia, 66 anni, perde la vita dopo essere stata travolta da una ruspa sulla spiaggia. L’indagato, Lerry Gnoli, si è avvalso del diritto di non rispondere durante l’interrogatorio, lasciando aperti numerosi interrogativi. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità degli operatori nelle aree pubbliche, mentre la comunità attende con ansia chiarimenti e giustizia.

Cervia (Ravenna), 2 luglio 2025 – Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia per Lerry Gnoli, 54 anni, indagato per omicidio colposo in relazione alla morte di Elisa Spadavecchia, 66 anni, di Vicenza. La donna è stata investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia lo scorso 24 maggio, mentre si trovava in vacanza con il marito. Gnoli è comparso in videoconferenza dal carcere davanti al giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti, lo stesso magistrato che aveva disposto la misura cautelare in carcere su richiesta della procura. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ritenendo di avere già chiarito i fatti nel primo interrogatorio davanti alla pm Lucrezia Ciriello, svolto all'indomani della tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it