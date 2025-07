Ddl sul fine vita adottato il testo che approderà in Senato Contraria l’opposizione | i punti deboli

Il dibattito sul fine vita riprende fiato al Senato, mentre il testo adottato presenta punti critici che alimentano il confronto. Dopo mesi di incertezza, le commissioni di Palazzo Madama hanno approvato la versione base del ddl, incontrando l'opposizione e sollevando dubbi sui possibili rischi etici e pratici. Tra scontri e aspettative, il cammino verso una norma equilibrata si fa ancora più complesso.

Roma, 2 luglio 0225 – È stato adottato questa mattina dalle commissioni di Palazzo Madama il testo base del disegno di legge sul fine vita proposto ieri dai relatori di maggioranza. Sarà la base da cui partirà l' esame al Senato dopo mesi di 'stop and go'. Messo ai voti delle commissioni Giustizia e Sanità, ha avuto l'ok del centrodestra, contrarie tutte le opposizioni. Le commissioni hanno anche stabilito che entro l'8 luglio si potranno presentare emendamenti al testo. Il provvedimento è atteso in aula il 17 luglio. "Un testo equilibrato ed emendabile nel dibattito parlamentare, come è giusto che sia", spiega il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, al termine della seduta delle commissioni.

