Tommaso muore annegato a 2 anni il suo corpicino ritrovato da mamma e papà sul fondo della piscina del residence delle vacanze

Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia in vacanza sul Lago di Garda: a soli 2 anni, Tommaso è morto annegato nella piscina del residence, portando con sé il sogno di una spensierata estate. La sua perdita ci ricorda quanto sia fondamentale garantire la massima sicurezza ai più piccoli, anche nei momenti di svago e relax. È un dolore profondo che invita tutti noi a riflettere sull'importanza della prevenzione.

