Tantouring | il make up a prova di caldo dal finish naturale e duraturo

Con l’estate alle porte, il tantouring si presenta come la soluzione ideale per valorizzare il viso mantenendo un aspetto naturale e fresco, anche sotto il sole cocente. Questo innovativo metodo di make-up, pensato per durare a lungo senza appesantire, permette di scolpire i lineamenti con semplicità e comfort. Preparati a sfoggiare un look impeccabile e resistente alle alte temperature, perché la vera bellezza non conosce stagioni né limiti.

Life&People.it Per una stagione all’insegna della bellezza e della naturalezza, le beauty guru più astute hanno pensato ad una soluzione resistente al caldo estivo che unisce estetica e comfort: il tantouring, rituale di make up per scolpire il viso senza l’utilizzo di fondotinta o polveri che fanno sudare la pelle. Con l’arrivo dell’estate, creme e ciprie si trasformano da inscalfibili alleati ad acerrimi nemici di bellezza, causando una sudorazione eccessiva dell’incarnato. Il desiderio di uscire di casa con un volto perfettamente truccato diminuisce, mentre prende il sopravvento il bisogno di sentirsi leggere, fresche e autentiche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Tantouring, il make-up per scolpire il viso in estate.

