Su Pietralata i comitati rilanciano | Ecco un progetto senza stadio e con 21 ettari di parco

Nel cuore di Pietralata, un nuovo orizzonte si apre grazie all'idea di un futuro sostenibile: niente stadio della Roma, ma 21 ettari di parco urbano, un'oasi di natura e innovazione. Il Comitato Sì Parco, Sì Ospedale, No Stadio, insieme a Greenpeace e Fridays for Future Roma, ha lanciato un progetto rivoluzionario ideato dagli studenti del Master Futuro Vegetale dell’Università di Firenze. Scopriamo come questa proposta può trasformare il quartiere. Continua a leggere.

Un futuro alternativo a Pietralata, senza stadio della Roma e con un grande parco urbano. Il Comitato Sì Parco, Sì Ospedale, No Stadio, Greenpeace Roma e Fridays for Future Roma hanno presentato il progetto realizzato da studenti e studentesse del Master di I livello Futuro Vegetale. Piante, Innovazione Sociale e Progetto dell'Università degli Studi di Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

