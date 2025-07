Fedez la verità sul presunto flirt con Clara

Le ultime indiscrezioni hanno acceso il gossip: è vero, Fedez e Clara sono più di semplici collaboratori? Durante l’estate, tra musica e social, le voci si moltiplicano, alimentando curiosity e curiosità. Ma qual è la realtà dietro queste speculazioni? Scopriamo insieme la verità su questa possibile liaison e cosa dice davvero il cantante. La risposta potrebbe sorprenderti, perché nel mondo dello spettacolo, nulla è mai come sembra.

L’estate è il momento perfetto per le hit in radio e le notizie che scaldano il gossip. Anche quest’anno, Fedez si ritrova al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata, che continua a far parlare di sé. Tra serate in discoteca e la promozione del nuovo singolo Scelte stupide, i riflettori restano puntati sul suo rapporto con Clara, la cantante con cui ha collaborato proprio in questo pezzo e che, secondo le voci di corridoio, potrebbe avere un legame speciale con il rapper. Dopo settimane di gossip, foto e indiscrezioni, Fedez ha deciso di fare chiarezza e raccontare la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez, la verità sul presunto flirt con Clara

In questa notizia si parla di: fedez - clara - verità - presunto

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Qualche giorno fa sono state pubblicate delle foto che ritraevano un presunto bacio tra Clara e Fedez. Dopo la smentita della cantante, ecco arrivare la testimonianza di un amico del rapper presente sul posto quella sera Vai su Facebook

Fedez, la verità sul presunto flirt con Clara; Clara ironizza sul presunto flirt con Fedez: È vero; Perché tutti parlano di Clara e Sarah Toscano? Il motivo e qual è la verità sul gossip con Fedez (e chi ha “puntato” davvero).