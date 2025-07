Giovanni Esposito e Susy Del Giudice al BCT Festival | Avevamo proposto una sitcom dove eravamo Brad Pitt e Angelina Jolie in chiave napoletana – Intervista

Al BCT Festival di Benevento, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice hanno sorpreso il pubblico con l'anteprima di "Nero", un film che unisce dramma, fantasy e molto altro, diretto da Esposito stesso e con Susy nel ruolo principale. Coppia nella vita e sul set, ci hanno regalato sorrisi e riflessioni, affrontando temi profondi con la loro tipica spontaneità. Una presenza che ha arricchito ancora di più questa edizione speciale.

Giovanni Esposito e Susy Del Giudice coppia nella vita e sul set sono sbarcati al BCT Festival di Benevento per presentare Nero, film diretto dallo stesso Esposito e con protagonista Del Giudice. Giovanni Esposito e Susy Del Giudice al BCT Festival. Ci avete sempre regalato sorrisi. In questo caso andate a toccare vari temi, perché il film tocca ha una sfumatura fortemente drammatica, dove vengono mescolati tantissimi generi, come il fantasy. Secondo voi, qual è, se c'è, un confine tra dramma e commedia? Per me il confine deve essere, e può essere varcato in ogni momento. L'importante è che si è credibili in ogni cosa che si fa, quindi nella commedia e nel dramma.