Jurassic World - La Rinascita il regista ammette | Le persone non sono più interessate dai dinosauri

Il regista di Jurassic World - La Rinascita ammette un dato sorprendente: il pubblico sembra meno interessato ai dinosauri. Un'autoironia che riflette le sfide di una saga in cerca di nuove emozioni. Nonostante recensioni tiepide, il film continua a conquistare gli spettatori, confermando il suo status di blockbuster di successo. Ma cosa ci riserva il futuro di questa avventura preistorica?

Sembra quasi una resa incondizionata quella del regista, che vede l'interesse per i dinosauri scendere sempre più tra il pubblico Le prime recensioni di Jurassic World - La Rinascita non sono certo state entusiastiche, segno che la saga fatica a convincere la critica specializzata, ma la fortuna tra il pubblico è forte, considerato che il precedente capitolo ha superato il miliardo di dollari al box-office. Parlando con GamesRadar+, il regista Gareth Edwards ha spiegato che il disinteresse generale per i dinosauri è stato persino uno degli snodi narrativi inseriti nella storia. Su Movieplayer, trovate già la recensione di Jurassic World - La Rinascita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jurassic World - La Rinascita, il regista ammette: "Le persone non sono più interessate dai dinosauri"

