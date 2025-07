Boldrini attacca Borghi la stoppa così | Non fare la fenomena

In un acceso dibattito su “È Sempre Cartabianca”, Laura Boldrini e Claudio Borghi si confrontano su temi caldi come armamenti, guerra e l’atteggiamento dell’Europa di fronte a Trump. Tra accuse e prese di posizione, la discussione si infiamma, rivelando le diverse visioni politiche che attraversano il nostro continente. Ma quali sono le vere strategie dietro queste posizioni? La risposta potrebbe sorprenderti e influenzare il nostro futuro.

Armi e guerre, l’Europa si inchina davanti a Trump? È la domanda che fa da innesco alla discussione di “ È Sempre Cartabianca ”, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. In studio i due contendenti sono Laura Boldrini, deputata del PD ed ex-Presidente della Camera, e Claudio Borghi, senatore della Lega. La Boldrini sostiene che Giorgia Meloni in tema di riarmo e strategia politica e militare abbia seguito a spada tratta Donald Trump pur di farselo amico e non abbia anteposto a questo gli interessi pubblici e dice: “Aumentare la spesa cosa significa? Togliere fondi alle pensioni, la Lega è d’accordo? Alla sanità? Sarebbe scandaloso, alla scuola? Oppure si devono mettere nuove tasse? È insostenibile tutto ciò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Boldrini attacca, Borghi la stoppa così: "Non fare la fenomena"

