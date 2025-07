Campagna SA infortunio sul lavoro nel cantiere dell’Alta Velocità | un operaio ferito

In un cantiere dell’Alta Velocità a Campagna, un incidente ha coinvolto un operaio, fortunatamente fuori pericolo di vita. Durante operazioni di routine nel progetto che collegherà il Sud Italia con la rete ferroviaria ad alta velocità, si è verificato un episodio inaspettato. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore si sarebbe...

Un operaio è rimasto ferito in un incidente verificatosi all'interno del cantiere dell'Alta Velocità a Campagna. Fortunatamente, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente. L'episodio si è verificato durante alcuni interventi nel cantiere che contribuirà alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità destinata a collegare il Sud Italia. Secondo le prime informazioni disponibili, il lavoratore si sarebbe ferito in modo serio durante le attività di cantiere. L'identità dell'operaio non è stata ancora resa nota. Dopo l'incidente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all' ospedale di Eboli, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia.