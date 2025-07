Djokovic non sta bene poi risorge e vince | tutto merito delle pillole miracolose

Il mondo del tennis è stato scosso da una sorprendente svolta: Djokovic, apparentemente sull'orlo della sconfitta, si rialza grazie a un'incredibile rinascita. Dopo un momento di crisi, l’atleta serbo ha saputo trasformare il dolore in vittoria, lasciando tutti a chiedersi se quelle pillole miracolose siano davvero la chiave del suo successo. Ma qual è il vero segreto dietro questa impresa straordinaria? Scopriamolo insieme.

Novak Djokovic sembrava in grande difficoltà a Wimbledon sul punteggio di un set pari con Muller: il campione serbo si è accasciato sulla sedia, poi ha ricevuto delle "pillole miracolose" e "le energie sono tornate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Djokovic non sta bene, poi risorge e vince: tutto merito delle pillole miracolose.

Djokovic non sta bene, poi risorge e vince: tutto merito delle “pillole miracolose” - Poi ci ha pensato il medico a risolvere la situazione, somministrando al vincitore di 24 prove del Grande Slam delle pillole che Nole ha poi definito "miracolose". Riporta fanpage.it

Per Djokovic Wimbledon è un inferno: "Cercavo solo di sopravvivere. Ho preso delle pillole e..." - Non è stato un primo turno facile per il serbo, che nel terzo set ha chiesto l'intervento del medico per un problema fisico: "Mi mancavano le energie" ... Scrive corrieredellosport.it