Portiere aggredito in pieno centro a Roma | ferito al collo con un taglierino per un rifiuto

Chiede una sigaretta e aggredisce il portiere: ferita alla gola per un "no". Un episodio di violenza brutale si è consumato nel cuore di Roma, in via Nazionale. Un uomo ha aggredito il portiere di uno stabile, colpendolo al collo con un taglierino, dopo che quest'ultimo si era rifiutato di dargli una sigaretta. La vittima, 48 anni, è riuscita a chiamare i soccorsi al numero di emergenza 112, lanciando l'allarme con la voce rotta dal dolore: " Mi ha tagliato al collo ed è fuggito ". Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. A seguito della segnalazione, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale sono giunti rapidamente sul posto e hanno avviato le ricerche del responsabile.