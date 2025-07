Notte Bianca Salerno 2025 | sabato 5 luglio tra festa cultura e grande musica

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: la Notte Bianca di Salerno 2025 torna sabato 5 luglio, tra festa, cultura e musica coinvolgente. L’evento, giunto alla sua XIII edizione, promette emozioni uniche con un’anteprima speciale il giorno prima presso l’Hotel Ancora di Magazzeno. Durante la cerimonia di apertura, saranno premiati personaggi di spicco nel panorama culturale e civile, celebrando così l’eccellenza salernitana. Non mancate!

Tutto pronto per la XIII edizione della Notte Bianca di Salerno, in programma sabato 5 luglio, con un’anteprima già il giorno prima, venerdì 4 luglio, nella suggestiva cornice dell’ Hotel Ancora di Magazzeno (Pontecagnano Faiano). Durante la cerimonia ufficiale di apertura, saranno consegnati importanti riconoscimenti a figure di spicco del panorama culturale, artistico e civile: Premio Notte Bianca Salerno 2025 – in memoria di Luciano Schiavone – all’attore Pierluigi Gigante. Premio Special Awards alla giornalista RAI Roberta Ammendola. Premio Andrea Carrano a Don Luigi Merola, presbitero e scrittore, e al compositore Mimmo Di Francia. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Notte Bianca Salerno 2025: sabato 5 luglio tra festa, cultura e grande musica

