Bufera social su Vlahovic | spunta un like al post di Bellignham sull'eliminazione della Juvemtus

Una bufera social si abbatte su Vlahovic: il suo like al post di Bellingham sull'eliminazione della Juventus ha scatenato l'irritazione dei tifosi. Un gesto che molti interpretano come una mancanza di rispetto e una beffa piazzata sui social, alimentando polemiche e malcontento tra i supporter bianconeri. Ma cosa c'è dietro questa scelta? Scopriamo tutti i dettagli e le reazioni che stanno facendo discutere il mondo del calcio.

Dusan Valhovic si allontana sempre più dalla Juventus. L'ultima mossa social dell'attaccante non è sfuggita ai tifosi, imbufaliti per un chiaro segno di mancato rispetto e beffa: il "mi piace" all'esultanza di Bellingham per il Real ai quarti del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bufera social su Vlahovic: spunta un like al post di Bellignham sull'eliminazione della Juvemtus; Caso Clostebol, Sinner non può allenarsi con i propri coach: spunta l'ipotesi Ljubicic; Real Madrid Juve sui social spunta il like di Dusan Vlahovic che fa infuriare i tifosi bianconeri Cos’è successo – FOTO.

Vlahovic, bufera social: Juventus eliminata e "like" al post di Bellingham - Non solo la sconfitta contro il Real Madrid e l'eliminazione dal Mondiale per Club: altra grana per la Juve che vede l'attaccante sempre piu lontano ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Juventus: Vlahovic mette like all'esultanza di Bellingham, bufera sul web. Lo sfogo di Ezio Greggio - Il bomber serbo Vlahovic è rimasto per 90' in panchina contro il Real Madrid ma ha fatto infuriare i tifosi sui social per un like alla gioia Real, per lo showman mezza squadra è da rifare: Basta bido ... Scrive sport.virgilio.it