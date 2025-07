Caldo record oggi 18 città da bollino rosso Due morti in Francia

L'Europa sta vivendo una delle ondate di caldo più intense degli ultimi decenni, con 18 città italiane sotto il bollino rosso e temperature che superano i 35°C. La sofferenza si fa sentire ovunque: nelle case, per strada e sui luoghi di lavoro, mentre le autorità adottano misure straordinarie per proteggere i cittadini. È il momento di conoscere come affrontare questa emergenza climatica e tutelare la nostra salute e il nostro benessere.

Caldo estremo in Italia e in Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso con temperature che viaggiano sopra i 35°C in molte regioni. Ancona. Bologna. Bolzano. Brescia. Campobasso. Firenze. Frosinone. Genova. Latina. Milano. Palermo. Perugia. Rieti. Roma. Torino. Trieste. Verona. Viterbo. Ondata di caldo: le ordinanze in Lombardia, Piemonte e Veneto. Si soffre il caldo in casa, nelle strade ma anche sui luoghi di lavoro, in particolare quelli maggiormente esposti alle temperature elevate, all'aperto o in locali non climatizzati. Si muovono quindi le regioni, attraverso ordinanze che limitano le attività lavorative nelle ore più calde, tra mezzogiorno e le 15.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

