fincantieri apre innovation antenna in corea del sud

continuato a espandere la sua presenza globale nel settore marittimo, puntando sull’innovazione e la collaborazione internazionale. L'apertura in Corea del Sud rappresenta un passo strategico per rafforzare le competenze locali e accelerare lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia. Questa nuova tappa nel percorso di open innovation conferma l'impegno di Fincantieri nel rimanere all'avanguardia nel mercato globale, creando sinergie che porteranno a innovazioni rivoluzionarie nel settore navale.

Fincantieri, nell'ambito del piano di open innovation avviato lo scorso anno, ha annunciato l'apertura della propria Innovation Antenna (centro di ricerca e sviluppo) in Corea del Sud con il supporto operativo di Mind the Bridge. L'annuncio è stato ufficializzato oggi in occasione dello Scaleup Summit Seoul 2025, co-organizzato con Mind the Bridge. Dopo il lancio della prima Innovation Antenna in Silicon Valley lo scorso ottobre, Fincantieri ha individuato nella Corea del Sud un nuovo hub strategico per l'innovazione globale, specie nei settori della cantieristica navale, automazione e robotica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net