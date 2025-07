Inter ricavi da record ma pesano i debiti anno zero con cessioni di lusso | ora si può

L’Inter conquista risultati sorprendenti nel bilancio 2024/2025, con ricavi da record nonostante i debiti accumulati. Dopo un’annata senza trofei e l’eliminazione dal Mondiale per Club FIFA, il club si prepara a chiudere in positivo, un evento raro dal 1995. La chiave di questo successo risiede nelle straordinarie entrate europee e in una strategia di rifinanziamento intelligente. Ora si può guardare avanti con rinnovato ottimismo, pronto a ripartire più forte che mai.

Nonostante una stagione senza titoli dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club FIFA, l' Inter si appresta a chiudere l'esercizio 20242025 con un bilancio in utile, un evento che non si verifica almeno dal 1995, anno dell'insediamento di Massimo Moratti alla guida del club. A rendere possibile questo traguardo contribuiscono diversi fattori, in particolare i ricavi derivanti dalle competizioni europee e da una strategia di rifinanziamento del debito più efficiente. Nel frattempo la società ha annunciato un nuovo piano di rifinanziamento, volto a rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022, con scadenza al 2027.

