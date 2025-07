Tentato omicidio a Roma uomo ferito al collo con un taglierino

Una notte di tensione a Roma si è conclusa con un intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno arrestato un uomo per tentato omicidio. L’episodio si è verificato in via Nazionale, dove un portiere 48enne è stato ferito al collo con un taglierino da un cittadino marocchino senza fissa dimora. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della pronta azione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Roma, 2 luglio 2025– I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino marocchino di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio nei confronti di un 48enne di Roma, portiere di uno stabile di via Nazionale. Nello specifico, la vittima, un uomo di 48 anni ha chiesto aiuto al 112 NUE, denunciando che un giovane straniero lo aveva ferito al collo con un taglierino, poiché alla richiesta di una sigaretta, si era rifiutato di dargliela. Scattate le ricerche, sulla base delle descrizioni fornite, grazie anche ad alcuni testimoni, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto autore, in largo di Villa Peretti, trovandolo ancora in possesso del taglierino, utilizzato poco prima e un tagliaunghie, che sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

