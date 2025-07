Richiesta pesante dell’accusa | nove anni a Grillo jr e i suoi amici

Un'ombra oscura si staglia su Grillo Jr. e i suoi amici, con una richiesta di nove anni di carcere che scuote l'opinione pubblica. Il procuratore sottolinea il dolore vissuto dai giovani coinvolti, definendo la vicenda “più grande di loro”. Un caso che solleva molte domande sulla giustizia e sulla maturità delle pene in situazioni così delicate. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa controversa vicenda.

Il procuratore: «I ragazzi e le ragazze hanno tutti sofferto molto È una vicenda più grande di loro». In casi simili pene più basse.

Nove anni di carcere sono stati chiesti, alla fine della requisitoria, dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo e i suoi tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gr

