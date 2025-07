Napoli dice no al lavavetri e viene aggredito | 78enne colpito al volto arrestato un 23enne

A Napoli, un semplice “no” al lavaggio del parabrezza si è trasformato in una scena di violenza, lasciando un anziano di 78 anni ferito e un giovane di 23 anni arrestato. Un episodio che scuote la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto delle persone. La cronaca ci ricorda come un gesto quotidiano possa sfociare in conseguenze imprevedibili, evidenziando l’urgenza di tutela e civiltà nelle nostre strade.

Un semplice "no" al lavaggio del parabrezza è bastato per scatenare la violenza. È quanto accaduto a Napoli, all'incrocio tra via Vespucci e via Toscano, dove un uomo di 78 anni è stato aggredito da un giovane di 23 anni dopo aver rifiutato il servizio di pulizia del vetro offerto al semaforo. Il rifiuto e l'aggressione. Il 23enne, di origini ghanesi, si trovava in strada e aveva appena premuto il pulsante per attraversare. Durante l'attesa del verde pedonale, ha iniziato a proporre il lavaggio dei parabrezza alle auto incolonnate.

