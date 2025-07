Natalità lo studio | per calo demografico entro 2050 quasi -1% Pil annuo -482 miliardi di euro

Il declino demografico minaccia il futuro economico del nostro Paese, con uno studio stimato che prevede una perdita di 482 miliardi di euro entro il 2050, pari a quasi un punto percentuale di PIL annuo. Un rischio che richiede azioni immediate per invertire questa tendenza e preservare la nostra sostenibilità sociale ed economica. È il momento di riflettere e agire per un domani più stabile e prospero.

(Adnkronos) – Entro il 2050, il trend di denatalità potrebbe portare ad una riduzione del Pil di quasi un punto percentuale annuo, con una perdita cumulata di 482 miliardi di euro. È il dato stimato più rilevante emerso dallo studio 'Valutazione dell'effetto dell'incremento della natalità sulla sostenibilità dell'attuale sistema di welfare' realizzato da Spher-Social and .

Il governo chiede alla Bocconi studio su “Immigrazione come politica per la natalità” - Il governo italiano ha incaricato l’Università Bocconi di condurre uno studio sulla relazione tra immigrazione, integrazione e politiche per incentivare la natalità.

